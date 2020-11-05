05.11.2020 13:22

Игорь Терехов предложил оппонентам смириться и «зарыть топор войны» (suspilne.media)

Об этом первый заместитель городского головы заявил на пресс конференции в горсовете 5 ноября.



// suspilne.media

"То, что касается Геннадия Адольфовича Кернеса, мы должны провести сессию до 20 декабря. Так говорят нам все юридически регламентированы документы. До 20 декабря Геннадий Адольфович будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.

По его словам, на первой сессии Кернес выполнит все процедуры, предусмотренные законом: "Геннадий Адольфович будет присутствовать на сессии, которая будет проводиться, и в соответствии с законом, выполнит все абсолютно процедуры".

Все заявления о состоянии Кернеса, которые раздавались до сих пор, Терехов связал с предвыборной кампанией и предложил "зарыть топор войны".

"Я предлагаю СМИ, нашим политическим оппонентам, если таковые имеются, перевернуть страницу, потому что это местные выборы, и начать с чистого листа. Вот мы начали с чистого листа, мы будем разговаривать, договариваться о совместной работе, конструктивную работу, и, соответственно на местах будет то же самое ", - сказал Терехов.

"Зарыли топор войны и пошли работать для людей", - добавил он.