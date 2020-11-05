05.11.2020 12:55

ВИДЕО: Харьковчан заставят оплачивать штрафы за неношение масок сразу на месте - министр Степанов (МОЗ Украины)

Украинцы теперь не смогут избегать штрафов за неношение масок, пользуясь нерасторопностью полицейских, делающих ошибки в протоколах, и «снисходительностью» судей.



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Украинцы больше не смогут избегать штрафов за нарушение карантина, а именно неношение масок, так как протоколы будут выписывать на месте, как в случае с нарушением ПДД.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 5 ноября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

Так, в соответствии с законопроектом, подготовленным Минздравом и внесенном в Раду, за неношение масок будут штрафовать оперативно. И если раньше 95% нарушителей удавалось избегать наказания, поскольку дела оспаривались в суде, то теперь будет внедрен механизм, который используется при нарушении ПДД. То есть на месте будут выписывать протокол, на основе которого в обязательном порядке будет взиматься штраф 170-250 гривен.