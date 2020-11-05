На строительство харьковского онкоцентра Кабмин выделил 100 миллионов гривен

Кабинет министров утвердил субвенцию в размере 100 000 000 гривен для строительства онкологического центра на Харьковщине.
Решение было принято на заседании правительства 4 ноября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"100 млн грн будет выделено областному бюджету Харьковской области на строительство нового комплекса Областного центра онкологии", - говорится в сообщении.
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