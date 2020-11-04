04.11.2020 17:59

Геннадий Кернес избран мэром Харькова (Горизбирком)

Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, состоявшихся 25 октября 2020 года.



//city.kharkov.ua

Соответствующее постановление было принято сегодня, 4 ноября 2020 года, Харьковской городской территориальной избирательной комиссией.

Как сообщила председатель комиссии Ольга Мозговая, согласно протоколу о результатах выборов, участие в голосовании приняли 323 218 избирателей, которые наибольшее количество голосов отдали за Геннадия Кернеса - 195 044 (60,34%).

Таким образом, горизбирком признал Геннадия Кернеса избранным Харьковским городским головой.