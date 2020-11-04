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04.11.2020  17:59   

Геннадий Кернес избран мэром Харькова (Горизбирком)

Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, состоявшихся 25 октября 2020 года.


//city.kharkov.ua
Соответствующее постановление было принято сегодня, 4 ноября 2020 года, Харьковской городской территориальной избирательной комиссией.
 
Как сообщила председатель комиссии Ольга Мозговая, согласно протоколу о результатах выборов, участие в голосовании приняли 323 218 избирателей, которые наибольшее количество голосов отдали за Геннадия Кернеса - 195 044 (60,34%).
 
Таким образом, горизбирком признал Геннадия Кернеса избранным Харьковским городским головой.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  кернес, избран мэром, харьков
 
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