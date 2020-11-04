Геннадий Кернес избран мэром Харькова (Горизбирком)

Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, состоявшихся 25 октября 2020 года.
День обещает долгожданные спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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