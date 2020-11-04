04.11.2020 13:32

В Доме недвижимости можно зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (Горсовет)

Услугу по открытию общества с ограниченной ответственностью начали предоставлять в харьковском Доме недвижимости (пл. Павловская, 4).



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, для регистрации ООО в Доме недвижимости необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код. Также воспользоваться такой услугой можно онлайн на веб-портале «Дія». В таком случае регистратор Дома недвижимости получит для рассмотрения электронное заявление с документами. Статус обращения можно посмотреть в личном кабинете.

Отметим, что в центре уже действует услуга по открытию ФЛП (физическое лицо- предприниматель).



Напомним, что Дом недвижимости - первый специализированный центр в Украине, где можно решить широкий спектр вопросов в сфере недвижимости и регистрации бизнеса.



График приема: пн, ср: с 9:00 до 18:00; вт, чт: с 9:00 до 20:00, пт: с 9:00 до 16:45; сб: с 8:00 до 15:45. Записаться на прием в Дом недвижимости или узнать более подробную информацию можно на сайте центра. Номер горячей линии: (063) 55-67-800, (095) 55-67-800, (098) 55-67-800.