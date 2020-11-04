Главная Новости Власть За покупателя с маской на подбородке накажут владельца магазина или маршрутки - принят закон (ЗиБ)
04.11.2020  11:44   

За покупателя с маской на подбородке накажут владельца магазина или маршрутки - принят закон (ЗиБ)

Народные депутаты решили, что за неправильно одетого маску следует штрафовать не только легкомысленных граждан, но и предпринимателей, которые допустили их на свою территорию или в транспорт.


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За соответствующие изменения в стст.46, 47 закона «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» (проект № 3890 ) парламент проголосовал пока в первом чтении. 

Правительство как автор проекта предлагает применять финансовые санкции к предприятиям, предпринимателей, учреждений, организаций за «пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт» без одетых средств индивидуальной защиты, закрывают нос и рот. Так же правонарушением будет считаться и «непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте» без маски ». За это на юрлицо или предпринимателя наложат штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн.). 

Примечательно, что нардепы в очередной раз проигнорировали замечания парламентских юристов. Ведь они в заключении к проекту обратили внимание на отсутствие законодательного определения ряда понятий, в частности «защитная маска», «общественные здания (сооружения)». Кроме того, формулировка «непринятие мер по пребыванию человека» не дает возможности четко установить все признаки нарушения. Поэтому следствием применения предлагаемой нормы станут не столько предотвращения распространения болезни, сколько обострения социальной напряженности.

И хотя в пояснительной записке акцентируется на нарушениях, происходящих в некоторых магазинах и торговых центрах, по такой формулировки под санкции попадут как офисные здания, так и сама Верховная Рада и правительство. 

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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