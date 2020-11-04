04.11.2020 08:40

С результатом 60,34% голосов на выборах Харьковского городского головы побеждает действующий мэр Геннадий Кернес (suspilne.media)

Об этом вечером 3 ноября сообщили в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% протоколов.



// city.kharkov.ua

С результатом 60,34% голосов на выборах Харьковского городского головы побеждает нынешний мэр Геннадий Кернес. На втором месте - Александр Фельдман с ОПЗЖ. "Слугу народа" Алексея Кучера, который получил третий результат, едва не догнал член "Европейской солидарности" Олег Абрамичев. Меньше всего голосов среди 14 кандидатов набрал "ударивець" Георгий Лаговский.

Об этом Общественному вечером 3 ноября сообщили в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% протоколов.

Объявить результаты официально планируют 4 ноября.

Геннадий Кернес - 60,34% (195 044 голосов) Александр Фельдман - 14,32% (46 278) Алексей Кучер - 7,24% (23401) Олег Абрамичев - 6,6% (21 315) Игорь Черняк - 3,12% (10085) Александра Нарыжная - 1,94% (6282) Никита Соловьев - 1,3% (4199) Денис Ярославский - 1% (3233) Сергей Кушнарев - 0,76% (2470) Игорь Приходько - 0,58% (1888) Ирина Денисова - 0,42% (1371) Валерий Безлепкин - 0,17% (564) Наталья Пилипенко - 0,17% (558) Георгий Лаговский - 0,11% (349)

В голосовании по выборам Харьковского городского головы приняли участие 323218 человек. 6180 бюллетеней признаны недействительными.

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