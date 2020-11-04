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04.11.2020  08:40   

С результатом 60,34% голосов на выборах Харьковского городского головы побеждает действующий мэр Геннадий Кернес (suspilne.media)

Об этом вечером 3 ноября сообщили в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% протоколов.


// city.kharkov.ua

С результатом 60,34% голосов на выборах Харьковского городского головы побеждает нынешний мэр Геннадий Кернес. На втором месте - Александр Фельдман с ОПЗЖ. "Слугу народа" Алексея Кучера, который получил третий результат, едва не догнал член "Европейской солидарности" Олег Абрамичев. Меньше всего голосов среди 14 кандидатов набрал "ударивець" Георгий Лаговский.

Об этом Общественному вечером 3 ноября сообщили в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% протоколов.

Объявить результаты официально планируют 4 ноября.

  1. Геннадий Кернес - 60,34% (195 044 голосов)
  2. Александр Фельдман - 14,32% (46 278)
  3. Алексей Кучер - 7,24% (23401)
  4. Олег Абрамичев - 6,6% (21 315)
  5. Игорь Черняк - 3,12% (10085)
  6. Александра Нарыжная - 1,94% (6282)
  7. Никита Соловьев - 1,3% (4199)
  8. Денис Ярославский - 1% (3233)
  9. Сергей Кушнарев - 0,76% (2470)
  10. Игорь Приходько - 0,58% (1888)
  11. Ирина Денисова - 0,42% (1371)
  12. Валерий Безлепкин - 0,17% (564)
  13. Наталья Пилипенко - 0,17% (558)
  14. Георгий Лаговский - 0,11% (349)

В голосовании по выборам Харьковского городского головы приняли участие 323218 человек. 6180 бюллетеней признаны недействительными.

что известно

  • Геннадий Кернес побеждает в выборах мэра Харькова третий раз. Он возглавляет город с 2010 года.
  • По данным экзит-пола , проведенного в день выборов "Студией Савика Шустера" и каналом "Украина 24", Кернес побеждал с результатом почти в 58%. По результатам подсчета "Блока Кернеса", Кернес набирал 60,1%.
  • Кто баллотировался на пост Харьковского городского головы: биографии .
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Источник:   suspilne.media
 Тэги:  кернес, выборы, харьков, мэр, технологии, заявление
 
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