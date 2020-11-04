С результатом 60,34% голосов на выборах Харьковского городского головы побеждает действующий мэр Геннадий Кернес (suspilne.media)

Об этом вечером 3 ноября сообщили в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% протоколов.
С результатом 60,34% голосов на выборах Харьковского городского головы побеждает нынешний мэр Геннадий Кернес. На втором месте - Александр Фельдман с ОПЗЖ. "Слугу народа" Алексея Кучера, который получил третий результат, едва не догнал член "Европейской солидарности" Олег Абрамичев. Меньше всего голосов среди 14 кандидатов набрал "ударивець" Георгий Лаговский.
Об этом Общественному вечером 3 ноября сообщили в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% протоколов.
Объявить результаты официально планируют 4 ноября.
В голосовании по выборам Харьковского городского головы приняли участие 323218 человек. 6180 бюллетеней признаны недействительными.
День обещает долгожданные спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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