Всех подозреваемых и осужденных за умышленные преступления возьмут на ДНК-учет

Сто лет назад учет и контроль над богачами и мошенниками считался инструментом победы над пережитками капитализма. Теперь этот лозунг попытаются применить для победы над преступным миром.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О государственной регистрации геномной информации человека» (№ 4265 ). Его авторы считают, что появление такой базы поможет правоохранителям в раскрытии преступлений.
Образцы ДНК для такой базы принудительно отбирать от всех лиц, которые «привлечены к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности лица, в отношении которых избрана мера пресечения». Также в базу занесут данные всех осужденных за такие преступления, а также тех, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.
Предполагается, что такие образцы должны храниться 75 лет. Их уничтожение возможно в порядке, определенном уголовным процессуальным законодательством. Правда, оговаривается, что образцы подозреваемых должны уничтожаться в случае оправдательного приговора или вынесения постановления о закрытии уголовного производства, а осужденных - после отбытия наказания.
По подсчетам авторов проекта, в первый год создания такой базы понадобится около 275 млн грн.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
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