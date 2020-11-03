Всех подозреваемых и осужденных за умышленные преступления возьмут на ДНК-учет

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О государственной регистрации геномной информации человека» (№ 4265 ). Его авторы считают, что появление такой базы поможет правоохранителям в раскрытии преступлений.

Образцы ДНК для такой базы принудительно отбирать от всех лиц, которые «привлечены к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности лица, в отношении которых избрана мера пресечения». Также в базу занесут данные всех осужденных за такие преступления, а также тех, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Предполагается, что такие образцы должны храниться 75 лет. Их уничтожение возможно в порядке, определенном уголовным процессуальным законодательством. Правда, оговаривается, что образцы подозреваемых должны уничтожаться в случае оправдательного приговора или вынесения постановления о закрытии уголовного производства, а осужденных - после отбытия наказания.