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03.11.2020  08:34   

Игорь Терехов – о результатах выборов в Харькове (ВИДЕО)

Самая грязная избирательная кампания, которая была на моей памяти, – это именно эта избирательная кампания, в которой мы очень уверенно победили.


// YouTube

Так первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов интервью программе «Харьковские известия» охарактеризовал прошедшие выборы.

«То, что творилось во время этой избирательной компании, не было никогда. Наши политические оппоненты не гнушались никакими методами. К сожалению, частично это им удалось. За две недели до выборов мы делали социологические исследования, рейтинг Геннадия Кернеса на тот момент составлял порядка 70% поддержки харьковчан. Рейтинг нашей партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков»  был порядка 50% поддержки. Рейтинг нашего основного оппонента – «Оппозиционная платформа — За жизнь» – составлял 12%. По итогам Геннадий Кернес получил около 60% поддержки харьковчан, Блок Кернеса – порядка 38% в горсовет, а ОПЗЖ - порядка 20%. К сожалению, вынужден констатировать, что эта грязная кампания все-таки принесла нашим оппонентам определённый результат», – рассказал Игорь Терехов.

Тем не менее первый заместитель Харьковского городского головы, действубщий мэр и его политическая сила уверенно победили в избирательной компании.

«Наш мэр Геннадий Кернес победил с результатом более чем 60%, и это очень здорово. Мы ожидали победы в первом же туре и это подтвердил выбор харьковчан. «Блок Кернеса – Успешный Харьков» по экзит-полам и протоколам с мокрыми печатями, которые сдал наш штаб, набирает в горсовет около 38%, а в областной совет – около 35%. Поэтому и там, и там мы побеждаем, и это не может не радовать нас как политическую силу, которая взяла на себя ответственность за дальнейший вектор развития города Харькова и Харьковской области», – резюмировал Игорь Терехов.

Полную версию интервью Игоря Терехова смотрите на YouTube-канале «Харьковские известия»:

Тэги:  терехов, интервью, выборы-2020, харьков, избирательная кампания
 
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