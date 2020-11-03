03.11.2020 08:34

Игорь Терехов – о результатах выборов в Харькове (ВИДЕО)

Самая грязная избирательная кампания, которая была на моей памяти, – это именно эта избирательная кампания, в которой мы очень уверенно победили.



// YouTube

Так первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов интервью программе «Харьковские известия» охарактеризовал прошедшие выборы.



«То, что творилось во время этой избирательной компании, не было никогда. Наши политические оппоненты не гнушались никакими методами. К сожалению, частично это им удалось. За две недели до выборов мы делали социологические исследования, рейтинг Геннадия Кернеса на тот момент составлял порядка 70% поддержки харьковчан. Рейтинг нашей партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков» был порядка 50% поддержки. Рейтинг нашего основного оппонента – «Оппозиционная платформа — За жизнь» – составлял 12%. По итогам Геннадий Кернес получил около 60% поддержки харьковчан, Блок Кернеса – порядка 38% в горсовет, а ОПЗЖ - порядка 20%. К сожалению, вынужден констатировать, что эта грязная кампания все-таки принесла нашим оппонентам определённый результат», – рассказал Игорь Терехов.



Тем не менее первый заместитель Харьковского городского головы, действубщий мэр и его политическая сила уверенно победили в избирательной компании.



«Наш мэр Геннадий Кернес победил с результатом более чем 60%, и это очень здорово. Мы ожидали победы в первом же туре и это подтвердил выбор харьковчан. «Блок Кернеса – Успешный Харьков» по экзит-полам и протоколам с мокрыми печатями, которые сдал наш штаб, набирает в горсовет около 38%, а в областной совет – около 35%. Поэтому и там, и там мы побеждаем, и это не может не радовать нас как политическую силу, которая взяла на себя ответственность за дальнейший вектор развития города Харькова и Харьковской области», – резюмировал Игорь Терехов.



Полную версию интервью Игоря Терехова смотрите на YouTube-канале «Харьковские известия»:

