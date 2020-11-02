Главная Новости Власть Игорь Терехов рассказал об основных направлениях деятельности избранного горсовета (ХГС)
02.11.2020  17:12   

Игорь Терехов рассказал об основных направлениях деятельности избранного горсовета (ХГС)

Первая сессия Харьковского городского совета нового созыва состоится до 20 декабря 2020 года.


Фото Василия Голосного
Об этом сегодня, 2 ноября 2020 года, в интервью программе «Харьковские известия» сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.
 
Он отметил, что партия «Блок Кернеса «Успешный Харьков» берет на себя ответственность за развитие города Харькова и всего региона. Первоочередная задача политической силы - развитие отрасли здравоохранения.
 
«Нам сегодня нужно оборудовать больницы, подключать кислород, закупать медикаменты, новые «скорые помощи». Абсолютно по-другому построить первичную медицину, создать единое медицинское пространство в Харькове и области, потому что от этого зависит здоровье людей. Не будем думать и тянуть, берем и делаем», - сказал Игорь Терехов.
 
Он сообщил, что кроме медицины внимание уделят развитию производства, созданию транспортной инфраструктуры - строительству дорог, маршрутизации. Также политическая сила намерена решить вопрос со сбором и утилизацией отходов, работать над открытием предприятий по переработке сельхозпродукции, обеспечить новые рабочие места. Для решения всех задач будут сконцентрированы усилия городской, областной и центральной власти.
 
Игорь Терехов подчеркнул, что все эти и другие задачи будут отражены в стратегиях развития Харькова и Харьковской области, которые будут презентованы для широкого обсуждения.
 
Отметим, что полную версию интервью Игоря Терехова можно посмотреть сегодня в эфире программы «Харьковские известия» на «7-м канале», начало - в 20:30.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, деятельность горсовета, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.11 Общество ФОТО: В Харькове установили памятник почетному харьковчанину Юрию Шрамко (РЕДПОСТ)   02.11 Власть Игорь Терехов прокомментировал, в каких условиях будет жить Харьков течение следующих недель (ВИДЕО) 29.10 Дороги и транспорт Игорь Терехов: Строительство дороги из центра на Салтовку идет по графику (Горсовет)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 