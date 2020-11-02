02.11.2020 17:12

Игорь Терехов рассказал об основных направлениях деятельности избранного горсовета (ХГС)

Первая сессия Харьковского городского совета нового созыва состоится до 20 декабря 2020 года.



Фото Василия Голосного

Об этом сегодня, 2 ноября 2020 года, в интервью программе «Харьковские известия» сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что партия «Блок Кернеса «Успешный Харьков» берет на себя ответственность за развитие города Харькова и всего региона. Первоочередная задача политической силы - развитие отрасли здравоохранения.

«Нам сегодня нужно оборудовать больницы, подключать кислород, закупать медикаменты, новые «скорые помощи». Абсолютно по-другому построить первичную медицину, создать единое медицинское пространство в Харькове и области, потому что от этого зависит здоровье людей. Не будем думать и тянуть, берем и делаем», - сказал Игорь Терехов.

Он сообщил, что кроме медицины внимание уделят развитию производства, созданию транспортной инфраструктуры - строительству дорог, маршрутизации. Также политическая сила намерена решить вопрос со сбором и утилизацией отходов, работать над открытием предприятий по переработке сельхозпродукции, обеспечить новые рабочие места. Для решения всех задач будут сконцентрированы усилия городской, областной и центральной власти.

Игорь Терехов подчеркнул, что все эти и другие задачи будут отражены в стратегиях развития Харькова и Харьковской области, которые будут презентованы для широкого обсуждения.

Отметим, что полную версию интервью Игоря Терехова можно посмотреть сегодня в эфире программы «Харьковские известия» на «7-м канале», начало - в 20:30.