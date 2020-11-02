2 октября стартовал второй этап аттестации прокуроров местных прокуратур (график)

Ко второму этапу аттестации прокуроров местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов (на правах местных) отсеялся каждый 20-й участник аттестации.
Об общий результат первого этапа и условия прохождения второго этапа сообщил Офис Генерального прокурора, передает «Закон и Бизнес» .
В целом в первом этапе приняли участие 5292 прокуроры.
4966 прокуроров набрали необходимые 70 баллов из 100, участвовать в следующий этап аттестации. Для 6% участников тестирования экзамен на знание законодательства оказался неуспешным. Не явились на экзамене 1056 прокуроров. Как отметили в Офисе Генпрокурора, кадровыми комиссиями еще рассматриваются заявления о переносе по уважительным причинам даты тестирования. О дате и времени дополнительных тестирований будет сообщено позже.
Второй этап аттестации прокуроров местных прокуратур предусматривает тестирование на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники.
Экзамен включает 60 вопросов и состоит из 2 блоков: вербальный (8 минут) и абстрактно-логический (20 минут). Тестирование имеет адаптивный характер - каждое следующий вопрос избирается системой с учетом индекса сложности предыдущего. Экзамен проходит в Киев, ул. Межигорская 82, Культурный центр «М82». График сдачи экзамена размещены на сайте Офиса Генпрокурора:
Добавим, что третий этап аттестации проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи.
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