2 октября стартовал второй этап аттестации прокуроров местных прокуратур (график)

Об общий результат первого этапа и условия прохождения второго этапа сообщил Офис Генерального прокурора, передает «Закон и Бизнес» .

В целом в первом этапе приняли участие 5292 прокуроры.

4966 прокуроров набрали необходимые 70 баллов из 100, участвовать в следующий этап аттестации. Для 6% участников тестирования экзамен на знание законодательства оказался неуспешным. Не явились на экзамене 1056 прокуроров. Как отметили в Офисе Генпрокурора, кадровыми комиссиями еще рассматриваются заявления о переносе по уважительным причинам даты тестирования. О дате и времени дополнительных тестирований будет сообщено позже.

Второй этап аттестации прокуроров местных прокуратур предусматривает тестирование на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники.