В Харькове оштрафовали пассажиров метро, ​​которые были без масок (ЕРСР)

Суд оштрафовал двух мужчин, которые находились на станции метро Индустриальная без средств индивидуальной защиты.
В Харькове Орджоникидзевский районный суд оштрафовал двух мужчин на 17 тыс. грн каждого, нарушивших масочный режим в метрополитене, свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.
В первом случае нарушителя без маски обнаружили в вестибюле станции метро "Индустриальная" около 11:00 7 сентября. Уроженца пгт Безлюдовка Харьковской области - его оштрафовали на 17 тыс. грн.
На аналогичную сумму суд оштрафовал и уроженца Донецкой области, который около 11:50 3 сентября также находился без маски на станции метро "Индустриальная".
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