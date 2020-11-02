02.11.2020 09:24

Игорь Терехов прокомментировал, в каких условиях будет жить Харьков течение следующих недель (ВИДЕО)

В харьковский подземке употребляют все необходимые противоэпидемические мероприятия, поэтому она будет работать в штатном режиме.



//izvestia.kharkov.ua

Об этом заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов, подчеркнув, что оснований для прекращения работы метрополитена у Кабмина нет.



«Я считаю, что на сегодняшний день нет оснований у Кабинета министров прекращать работу метрополитена. Метрополитен как работал, так и работает, в нормальном режиме. Городской электротранспорт как работал, так и работает в нормальном режиме и будет работать в том же режиме в котором сегодня работает. То, что касается маршрутных перевозок, наземного транспорта мы ничего ограничивать не будемЈ, – сказал он.



Также первый вице-мэр озвучил, какой медицинский арсенал есть у Харькова на пороге второй волны пандемии.



«На сегодняшний день ситуация сложная, но мы сегодня опять же будем закупать кислородные концентраторы для того, чтобы обеспечить ими больницы города Харькова - это очень необходимо. Мы будем закупать медикаменты, мы выделили средства. Мы получили средства по субвенции. Поэтому такая работа, конечно, у нас проводиться. Кроме того, мы выделили дополнительные койко-места, мы сегодня разворачиваем реконструкцию и строительные работы для того, чтобы обеспечить наши больницы кислородом. Это очень важно в сегодняшней ситуации. Поэтому, все возможное, что зависит от городской власти мы в полном объеме делаем. Мы провели совещание и с лечебными учреждениями и с врачами. мы понимаем нашу ответственность и понимаем ответственность врачей за ту ситуацию, которая сегодня сложилась. Если будет всплеск - мы готовимся планомерно. Мы определили койко-места, мы разворачиваем резервные площади, резервные койко-места. Мы обеспечиваем их кислородом. Мы обеспечиваем их кислородными концентраторами, мы обеспечиваем медикаментами, запасами медикаментов для того, чтобы у нас был полный резерв и в случаи необходимости мы молниеносно развернули койко-места в городских больницах и обратились еще к ведомственным больницам - это касается двух железнодорожных больниц для того, чтобы и там развернуть койко-места», – сказал он.



В госучреждениях, учебных заведениях - обязательная регулярная дезинфекция. Фитнес-центры при условии соблюдения социальной дистанции в Харькове закрывать не планируют. Кинотеатры тоже будут работать, но наполовину - загруженность не более 50% мест. Заведения питания на время «красной зоны» работают до 20:00. В общественном транспорте города, отметил первый вице-мэр Игорь Терехов, максимальные меры безопасности, с проверкой масочного режима.



