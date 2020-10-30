30.10.2020 12:48

В Харькове в городской избирательной комиссии пропали несколько протоколов подсчета голосов (полиция)

Виновным в происшествии грозит до семи лет лишения свободы.



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Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области. К правоохранителям обратился замглавы теризбиркома, расположенного на площади Героев Небесной Сотни. По его словам, 29 октября во время проверки документов в помещении городской избирательной комиссии зафиксировали пропажу четырех протоколов подсчета голосов и трех постановлений УИК с указанием ответственных за их транспортировку.

По данному факту открыли уголовное производство по статье 158-3 УК Украины (“фальсификация, подделка, кража, повреждение или уничтожение избирательной документации”). Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.