Главная Новости Власть В Харькове в городской избирательной комиссии пропали несколько протоколов подсчета голосов (полиция)
30.10.2020  12:48   

В Харькове в городской избирательной комиссии пропали несколько протоколов подсчета голосов (полиция)

Виновным в происшествии грозит до семи лет лишения свободы.


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Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области. К правоохранителям обратился замглавы теризбиркома, расположенного на площади Героев Небесной Сотни. По его словам, 29 октября во время проверки документов в помещении городской избирательной комиссии зафиксировали пропажу четырех протоколов подсчета голосов и трех постановлений УИК с указанием ответственных за их транспортировку.

По данному факту открыли уголовное производство по статье 158-3 УК Украины (“фальсификация, подделка, кража, повреждение или уничтожение избирательной документации”). Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  выборы, кернес, харьков, технологии, сидоренко, протокол, полиция
 
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