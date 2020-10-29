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29.10.2020  16:22   

Игорь Терехов дал поручение благоустроить перекресток перед Велозаводским мостом (Горсовет)

Территория, прилегающая к пересечению пр. Московского, ул. Полевой, ул. Тарасовской и пер. Конюшенного, будет благоустроена в течение двух недель.


//city.kharkov.ua
Соответствующее поручение дал профильным департаментам сегодня, 29 октября 2020 года, первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.
 
Напомним, что неделю назад на перекрестке перед Велозаводским мостом установили 19 светофоров. Как отметил первый вице-мэр, теперь движение на этом участке Московского проспекта стало намного лучше.
 
«Как и раньше, здесь огромный поток машин, но светофорный объект справляется. Мы не видим больше колоссальных пробок, как было до этого. Сегодня я поставил задачу, чтобы в течение двух недель этот перекресток был полностью приведен в порядок, чтобы заасфальтировали тротуары для пешеходов, установили остановочные павильоны для пассажиров. А дальше мы будем работать над тем, чтобы в следующем году полностью завершить реконструкцию Московского проспекта», - подчеркнул Игорь Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, перекресток, харьков
 
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