Игорь Терехов дал поручение благоустроить перекресток перед Велозаводским мостом (Горсовет)

Территория, прилегающая к пересечению пр. Московского, ул. Полевой, ул. Тарасовской и пер. Конюшенного, будет благоустроена в течение двух недель.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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