29.10.2020 16:22

Игорь Терехов дал поручение благоустроить перекресток перед Велозаводским мостом (Горсовет)

Территория, прилегающая к пересечению пр. Московского, ул. Полевой, ул. Тарасовской и пер. Конюшенного, будет благоустроена в течение двух недель.



//city.kharkov.ua

Соответствующее поручение дал профильным департаментам сегодня, 29 октября 2020 года, первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, что неделю назад на перекрестке перед Велозаводским мостом установили 19 светофоров. Как отметил первый вице-мэр, теперь движение на этом участке Московского проспекта стало намного лучше.

«Как и раньше, здесь огромный поток машин, но светофорный объект справляется. Мы не видим больше колоссальных пробок, как было до этого. Сегодня я поставил задачу, чтобы в течение двух недель этот перекресток был полностью приведен в порядок, чтобы заасфальтировали тротуары для пешеходов, установили остановочные павильоны для пассажиров. А дальше мы будем работать над тем, чтобы в следующем году полностью завершить реконструкцию Московского проспекта», - подчеркнул Игорь Терехов.