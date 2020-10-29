29.10.2020 12:32

27 семей получили квартиры по городским жилищным программам (Горсовет)

В этом году в Харькове 127 семей стали участниками городских жилищных программ.



// city.kharkov.ua

Как сообщил заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, 43 семьи заключили договоры с городом на 55 квартир в рамках программы молодежного кредитования. Именно это направление является наиболее востребованным.

«Программа молодежного жилищного кредитования наиболее выгодна молодым семьям, имеющим детей. И особенно многодетным молодым семьям, поскольку при наличии двух детей кредит является беспроцентным, и заемщик погашает только 75% тела кредита, остальное город берет на себя. Если же молодая семья имеет трех и более детей, тогда она возвращает только 50% тела кредита, и, естественно, кредит беспроцентный. Поэтому он наиболее выгодный и востребованный», - отметил Михаил Фатеев.



По его словам, чтобы принять участие в этой программе, нужно находиться на квартирном учете, и супруги должны быть не старше 35 лет. На каждого члена семьи предусматривается 21 кв. м плюс 20 м общей площади квартиры.



Михаил Фатеев также сообщил, что в этом году 30 договоров заключили участники боевых действий, 12 - вынужденные переселенцы и еще четыре - работники предприятий.