27 семей получили квартиры по городским жилищным программам (Горсовет)

В этом году в Харькове 127 семей стали участниками городских жилищных программ.
Как сообщил заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, 43 семьи заключили договоры с городом на 55 квартир в рамках программы молодежного кредитования. Именно это направление является наиболее востребованным.
«Программа молодежного жилищного кредитования наиболее выгодна молодым семьям, имеющим детей. И особенно многодетным молодым семьям, поскольку при наличии двух детей кредит является беспроцентным, и заемщик погашает только 75% тела кредита, остальное город берет на себя. Если же молодая семья имеет трех и более детей, тогда она возвращает только 50% тела кредита, и, естественно, кредит беспроцентный. Поэтому он наиболее выгодный и востребованный», - отметил Михаил Фатеев.
По его словам, чтобы принять участие в этой программе, нужно находиться на квартирном учете, и супруги должны быть не старше 35 лет. На каждого члена семьи предусматривается 21 кв. м плюс 20 м общей площади квартиры.
Михаил Фатеев также сообщил, что в этом году 30 договоров заключили участники боевых действий, 12 - вынужденные переселенцы и еще четыре - работники предприятий.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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