28.10.2020 09:09

Кабмин 28 октября заслушает доклад о результатах расследования авиакатастрофы под Чугуевом

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует заслушать доклад о результатах расследования причин катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области.



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Докладчиком значится вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Правительство также планирует рассмотреть проект указа о решении СНБО "О Национальной стратегии по защите гражданского населения в вооруженных конфликтах на период до 2030 года".

Планируется рассмотрение ряда проектов постановлений, в частности о внесении изменений в Положение о Национальной полиции, а также о внесении изменений в Порядок изготовления и выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи.

На повестке дня в том числе и проект постановления о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), а также о внесении изменений в Порядок расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, транспортировки и снабжения.