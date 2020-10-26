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26.10.2020  07:50   

Выборы-2020: данные о явке избирателей на участки

Явка на выборах в Харьковской области составила 32,57%.


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Такую информацию о явке избирателей на момент окончания голосования по состоянию на 22:00 привел Центризибирком. На указанное время данные поступили от более 97% ТИК.

В комимете отметили, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 № 404 они поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте.

По информации ЦИК, это данные на основе показателей, переданных 62-мя из 64-х территориальных избирательных комиссий Харьковской области.

Отметим, что явка в Харьковской области ниже средней по Украине, которая составляет 36,99%.



Гражданская сеть "Опора" дала раскладку по районам Харькова.

Согласно их информации, активнее всего голосовали в Новобаварском районе (33,3%), самая низкая явка оказалась в Основянском районе (29%).

Тэги:  выборы2020, голосование, явка, избиратели, харьков
 
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