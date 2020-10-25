Главная Новости Власть ФОТО: На Харьковщине во время местных выборов грубых нарушений правопорядка не допущено (Полиция)
25.10.2020  21:21   

ФОТО: На Харьковщине во время местных выборов грубых нарушений правопорядка не допущено (Полиция)

На территории Харьковской области в течение дня работали 1664 территориальные избирательные участки. Все они закрылись вовремя в 20:00.


// hk.npu.gov.ua

Всего за правопорядком наблюдали более 9000 правоохранителей. Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий было привлечено около 6000 полицейских. Еще около 1,2 тысячи работников были задействованы на патрулирование мест, приближенных к участкам.

Работники полиции обеспечивают охрану участковых избирательных комиссий в круглосуточном режиме и несут службу в усиленном варианте.

Всего в течение всего избирательного процесса в полицию поступило 233 сообщения о возможных нарушениях законодательства, все они должным образом зарегистрированы и тщательно проверены.



Открыто 11 уголовных производств: по фактам препятствования осуществлению избирательного права - 6, незаконного использования избирательного бюллетеня - 2, фальсификации, подделки, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации - 1, хулиганства - 1 и грабежа - 1.



Так, в Киевский отдел полиции поступила информация о том, что вблизи общеобразовательной средней школы №102 неустановленное лицо завладело картонным боксом с материалами опроса, после чего скрылось с места происшествия. Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возложена охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выборы, нарушения, полиция, харьков
 
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