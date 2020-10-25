Кернес побеждает в первом туре: данные экзит-полов

В день выборов программа «Свобода слова» Савика Шустера провела опросы избирателей в 12 городах Украины, в том числе Харькове.
По результатам независимого экзит-пола, проведенного совместно телеканалом "Украина 24" и студией Савика Шустера, действующий мэр Геннадий Кернес набрал 57,9% голосов. Александр Фельдман набрал 12,12%, Алексей Кучер – 11,98%, Олег Абрамичев – 6,23%, Игорь Черняк – 4,51%, Алеесандра Нарыжная – 2,36%, Никита Соловьев – 1,2%, Денис Ярославский – 0,99%, Сергей Кушнарев – 0,7%, Игорь Приходько – 0,53%.
Выборы в Харьковский городской совет:
Блок Кернеса –39,52%,
ОПЗЖ –16,99%,
Слуга народа –12,39%,
Европейская солидарность –ЕС 9,17%,
Партия Шария –6,41%,
Блок Светличной –5,42%,
Голос –2,12%,
Наш край –1,66%,
Батькивщина –1,45%,
Демсокира – 1,13%.
Отметим, экзит-полы проводились в 12 городах Украины: Киев, Днепр, Харьков, Мариуполь, Одесса, Николаев, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Львов, Винница и Черкассы. Всего было опрошено 29 622 человека.
День он идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
В последние полные выходные октября Украина переходит на зимнее время. В 4:00 стрелки часов были переведены на один час назад.
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