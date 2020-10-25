Кернес побеждает в первом туре: данные экзит-полов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 25 октября День он идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник 26 октября (РЕДПОСТ) В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.