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25.10.2020  20:16   

Кернес побеждает в первом туре: данные экзит-полов

В день выборов программа «Свобода слова» Савика Шустера провела опросы избирателей в 12 городах Украины, в том числе Харькове.


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По результатам независимого экзит-пола, проведенного совместно телеканалом "Украина 24" и студией Савика Шустера, действующий мэр Геннадий Кернес набрал 57,9% голосов. Александр Фельдман набрал 12,12%, Алексей Кучер – 11,98%, Олег Абрамичев – 6,23%, Игорь Черняк – 4,51%, Алеесандра Нарыжная – 2,36%, Никита Соловьев – 1,2%, Денис Ярославский – 0,99%, Сергей Кушнарев – 0,7%, Игорь Приходько – 0,53%.

Выборы в Харьковский городской совет:

Блок Кернеса –39,52%,
ОПЗЖ –16,99%,
Слуга народа –12,39%,
Европейская солидарность –ЕС 9,17%,
Партия Шария –6,41%,
Блок Светличной –5,42%,
Голос –2,12%,
Наш край –1,66%,
Батькивщина –1,45%,
Демсокира – 1,13%.

Отметим, экзит-полы проводились в 12 городах Украины: Киев, Днепр, Харьков, Мариуполь, Одесса, Николаев, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Львов, Винница и Черкассы. Всего было опрошено 29 622 человека.



 

Тэги:  выборы2020, кернес, экзит-пол, успешный харьков, харьков
 
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