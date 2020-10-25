Почетный харьковчанин Михаил Пилипчук отмечает день рождения (Горсовет)

Харьковский городской совет сегодня, 25 октября, поздравил с днем рождения Михаила Пилипчука – Почетного гражданина города Харькова, бывшего мэра Харькова, заместителя генерального директора КП «Харьковский метрополитен».
«Ваши активная деятельность и преданность своему делу заслуживают общественного признания и уважения среди харьковчан.
Пусть Ваши жизненный опыт и деловые качества будут образцом для молодого поколения, а поддержка близких пусть придает сил и вдохновения. Доброго здоровья и благополучия, мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.
День он идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
В последние полные выходные октября Украина переходит на зимнее время. В 4:00 стрелки часов были переведены на один час назад.
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