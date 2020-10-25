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25.10.2020  09:53   

Почетный харьковчанин Михаил Пилипчук отмечает день рождения (Горсовет)

Харьковский городской совет сегодня, 25 октября, поздравил с днем рождения Михаила Пилипчука – Почетного гражданина города Харькова, бывшего мэра Харькова, заместителя генерального директора КП «Харьковский метрополитен».


// city.kharkov.ua

«Ваши активная деятельность и преданность своему делу заслуживают общественного признания и уважения среди харьковчан.

Пусть Ваши жизненный опыт и деловые качества будут образцом для молодого поколения, а поддержка близких пусть придает сил и вдохновения. Доброго здоровья и благополучия, мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравление, харьков, день рождения, михаил пилипчук, горсовет
 
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