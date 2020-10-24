День тишины: что запрещено делать за сутки до голосования на выборах

В день тишины перед местными выборами 2020, который начинается в ночь на субботу, 24 октября, запрещается любая предвыборная агитация.
Предвыборная агитация заканчивается в 24:00 последней пятницы перед днем выборов, – говорится в статье 54 закона Украины «Местные выборы».
В этот период запрещена любая агитация, а также обнародование результатов социологических исследований, поскольку они могут повлиять на мнение избирателей.
В полночь 24 октября коммунальные службы обязаны очистить стены и столбы от предвыборной агитации, снять борды с политической рекламой.
День тишины нужен избирателям, чтобы отдохнуть от политической рекламы и еще раз все взвесить перед принятием важного решения.
Фактически это день перед выборами и непосредственно сам день голосования – 24 и 25 октября.
Важно! День тишины не распространяется на информацию непосредственно о самих выборах, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.
Велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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