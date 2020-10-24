24.10.2020 09:25

День тишины: что запрещено делать за сутки до голосования на выборах

В день тишины перед местными выборами 2020, который начинается в ночь на субботу, 24 октября, запрещается любая предвыборная агитация.



// hk.npu.gov.ua

Предвыборная агитация заканчивается в 24:00 последней пятницы перед днем выборов, – говорится в статье 54 закона Украины «Местные выборы».



В этот период запрещена любая агитация, а также обнародование результатов социологических исследований, поскольку они могут повлиять на мнение избирателей.



В полночь 24 октября коммунальные службы обязаны очистить стены и столбы от предвыборной агитации, снять борды с политической рекламой.



День тишины нужен избирателям, чтобы отдохнуть от политической рекламы и еще раз все взвесить перед принятием важного решения.



Фактически это день перед выборами и непосредственно сам день голосования – 24 и 25 октября.



Важно! День тишины не распространяется на информацию непосредственно о самих выборах, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.