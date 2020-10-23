23.10.2020 17:49

Игорь Терехов встретился с предпринимателями города (Горсовет)

В городском совете поддержат бизнес во время карантинных ограничений.



//city.kharkov.ua

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 23 октября 2020 года, провел встречу с предпринимателями города.

Во встрече приняли участие представители общественного питания, гостиничного бизнеса, торговой сети.

Все они просили поддержать их во время карантинных ограничений, связанных с COVID-19. Представители малого бизнеса отметили, что продажи в магазинах упали, прошлые коллекции одежды еще не распроданы, а общепит теряет клиентов из-за графика работы до 20:00, потому что многие люди приходили в рестораны поздним вечером.

Игорь Терехов отметил, что городская власть понимает, с какими проблемами столкнулся бизнес, но есть противоэпидемические меры, которые нужно соблюдать.

«Поэтому мы приняли решение не закрывать фитнес-центры, рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания. При этом ночные клубы и бары не будут открыты. Мы находимся в «красной» зоне», - подчеркнул первый вице-мэр.

Он пообещал, что городской совет рассмотрит некоторые возможности для поддержки бизнеса в условиях пандемии и проинформирует предпринимателей.

Также Игорь Терехов отметил, что в Харькове создают условия для привлечения инвесторов, развивают инфраструктуру, создают новые рабочие места.

В июле в городе открылся первый в Украине центр поддержки представителей малого и среднего бизнеса «Дія. Бізнес». Городская власть первой поддержала министерство во внедрении онлайн-регистрации физических лиц-предпринимателей. В городе запустили бесплатный сервис для предпринимателей «To be», где можно получить онлайн-консультации. Кроме того, продолжают уделять внимание развитию молодежного предпринимательства.

Отметим, что всю актуальную информацию для бизнеса во время карантина можно узнать на сайте Департамента административных услуг и потребительского рынка в специальном разделе.