Бесплатный сервис для предпринимателей запустили в Харькове (Горсовет)

Департамент административных услуг и потребительского рынка вместе с Молодежным советом при Харьковском городском голове запустил бесплатный городской сервис для предпринимателей «To be».
Как сообщили в КУ «Офис реформ Харькова», в сервис входят чат-бот и менторская помощь в формате онлайн-консультаций.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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