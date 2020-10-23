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23.10.2020  13:31   

Бесплатный сервис для предпринимателей запустили в Харькове (Горсовет)

Департамент административных услуг и потребительского рынка вместе с Молодежным советом при Харьковском городском голове запустил бесплатный городской сервис для предпринимателей «To be».


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КУ «Офис реформ Харькова», в сервис входят чат-бот и менторская помощь в формате онлайн-консультаций.

«Благодаря этому сервису люди, которые ведут бизнес и ежедневно сталкиваются с множеством вопросов и проблем, смогут обращаться за помощью и получать ее достаточно быстро, а главное - бесплатно», - отметили в Офисе реформ.
 
На сайте «To be» можно выбрать ментора в одном из таких направлений: менеджмент, маркетинг, торговля и финансы. Записавшись заранее на 30-минутную консультацию, предприниматель получит квалифицированную помощь в «Zoom», «Skype» или другом удобном сервисе. На сайте также планируют разместить базу статей экспертов из разных сфер.
 
Кроме того, в «Telegram» будет работать «To be bot». Цель чат-бота - помочь малому бизнесу быстро получать необходимую юридическую информацию в структурированном виде. В будущем с помощью этого сервиса предприниматели смогут задавать более глубокие вопросы специалистам из профильных служб города.
 
Получить консультацию можно, перейдя по ссылке. 
 
Найти ответы на юридические вопросы можно с помощью чат-бота.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  to be, предприниматели, харьков, сервис, чат-бот
 
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