23.10.2020 11:22

Все учреждения здравоохранения получили средства для выплаты надбавок медикам (Брифинг МОЗ)

все учреждения здравоохранения Украины за сентябрь получили средства для выплаты надбавок медикам. Также уже продолжается перечисление средств для выплаты надбавок за октябрь.



://facebook.com

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы пошли на повышение заработной платы медикам через выплату надбавок. На сегодняшний день у нас все учреждения здравоохранения получили средства предусмотренные для выплаты надбавок. Как за сентябрь - это 1 млрд 270 млн 579 тысяч гривен и уже за октябрь 1 млрд 179 млн 527 тысяч и продолжается перечисление средств за октябрь, чтобы не было никакой задержки по выплате заработной платы и этих надбавок", - отметил он.

Напомним, начиная с сентября медицинские работники начали получать надбавки к своей заработной платы. Так, надбавка составляет 3560 грн для врача, 2,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала, 1250 грн для младшего медицинского персонала.