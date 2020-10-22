Гид по государственным услугам запустили на портале ДІЯ (ХОГА)

22.10.2020 16:35

Это информационный онлайн-портал обо всех сервисах, предоставляемых органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Гид по государственным услугам на портале ДІЯ содержит полную и достоверную информацию о 1000 услугах - о месте, способе, сроке, стоимости, результатах получения услуг, а также необходимых документах и способе обжалования их результатов. Гид доступен в двух форматах открытых данных: Excel и Json.

«Обычно украинцы гуглили или узнавали от знакомых, как получить нужную государственную услугу. Иногда было почти невозможно найти необходимую информацию на простом и человеческом языке. Гид по государственным услугам решает эту проблему - гражданам больше не нужно тратить кучу времени и энергии на поиск. Все доступно, легко и хранится на одном портале», - отметил Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Информация об услугах распределена по 17 категориям в зависимости от сферы деятельности. Среди самых популярных категорий - социальная защита, гражданство и миграция, деятельность бизнеса и общественных формирований, сфера интеллектуальной деятельности, финансы и налоги.

Гид является официальным источником о государственных услугах в Украине. Если орган исполнительной власти или местного самоуправления при предоставлении определенной услуги потребует справку, которая не упомянута на гиде, ссылка на гид является аргументом для граждан - не предоставлять соответствующие документы.

«Гид продолжает пополняться услугами и жизненными ситуациями. Просим дать обратную связь на сайте, если вы не нашли информацию о необходимой услуге», - призывают в Минцифры.

Справка. Проект реализован благодаря поддержке Проекта USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS» и при содействии проекта SURGe, финансируемого Правительством Канады.