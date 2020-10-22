Главная Новости Власть ЦПАУ продлил время своей работы, чтобы избиратели получили паспорта перед выборами (Горсовет)
22.10.2020  14:04   

ЦПАУ продлил время своей работы, чтобы избиратели получили паспорта перед выборами (Горсовет)

В связи с проведением местных выборов 25 октября в график работы Центра предоставления административных услуг города Харькова и его территориальных подразделений внесены изменения.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.

Так, рабочий день 23 октября продлен до 18:00 (с 16:45 до 18:00 будет осуществляться выдача паспортов). Выдача паспортов также будет проводиться с 8:00 до 18:00 24 октября и с 9:00 до 18:00 25 октября.

Центральный ЦПАУ (ул. Гимназическая набережная, 26) и Региональный центр услуг (пр. Тракторостроителей, 144) будут работать 24 октября в обычном режиме с 8:00 до 15:45, а с 15:45 до 18:00 там будут выдавать паспорта.

В департаменте сообщили, что паспортные документы можно получить без предварительной записи.

«Эти изменения в работе центров админуслуг сделаны для того, чтобы избиратели могли реализовать свое право голоса на местных выборах. Забрать паспорт можно после получения соответствующего смс-сообщения», - отметили в департаменте.

Источник:   ХГС
 Тэги:  цпау, выборы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.06 Власть Более 4 миллионов заявителей посетили центры админуслуг Харькова 18.12 Общество С нового года расширится перечень услуг в ЦПАУ 30.03 Общество В Украине введут трехуровневую систему ЦПАУ
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 