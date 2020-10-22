ЦПАУ продлил время своей работы, чтобы избиратели получили паспорта перед выборами (Горсовет)

В связи с проведением местных выборов 25 октября в график работы Центра предоставления административных услуг города Харькова и его территориальных подразделений внесены изменения.
Об этом сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.
Так, рабочий день 23 октября продлен до 18:00 (с 16:45 до 18:00 будет осуществляться выдача паспортов). Выдача паспортов также будет проводиться с 8:00 до 18:00 24 октября и с 9:00 до 18:00 25 октября.
Центральный ЦПАУ (ул. Гимназическая набережная, 26) и Региональный центр услуг (пр. Тракторостроителей, 144) будут работать 24 октября в обычном режиме с 8:00 до 15:45, а с 15:45 до 18:00 там будут выдавать паспорта.
В департаменте сообщили, что паспортные документы можно получить без предварительной записи.
«Эти изменения в работе центров админуслуг сделаны для того, чтобы избиратели могли реализовать свое право голоса на местных выборах. Забрать паспорт можно после получения соответствующего смс-сообщения», - отметили в департаменте.
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На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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