21.10.2020 15:01

Игорь Терехов подписал меморандум о сотрудничестве горсовета со спортивными профсоюзами (ХГС)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и председатель Харьковской областной организации профсоюзов представителей физической культуры и спорта Вадим Гайдамака подписали меморандум о сотрудничестве.



// city.kharkov.ua

Церемония подписания состоялась сегодня, 21 октября, в Харьковском городском совете.



Как сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов, этот документ – очередной большой шаг на пути развития спортивной инфраструктуры города. По его словам, у городской власти есть четкий план действий. Так, в этом году в Харькове открыли 13 школьных стадионов, большой урбан-парк на бульваре Юрьева, строят уникальный спорткомплекс на базе школы №132. Также обустраивают велодорожки, устанавливают спортивные площадки во дворах и мини-стадионы - в детских садах, чтобы люди всех возрастов вели здоровый образ жизни и развивались.

«Для нас очень важно, чтобы дети не на улице проводили время, а занимались в спортивных секциях и гармонично развивались. Это приоритет городской власти и на последующие годы. Харьковский городской голова Геннадий Кернес уделяет огромное внимание развитию профессионального, детско-юношеского и любительского спорта. Сегодняшнее событие заложит крепкий фундамент для реализации новых инициатив», - подчеркнул Игорь Терехов.

В свою очередь Вадим Гайдамака отметил, что меморандум послужит созданию новых программ по развитию спорта и позволит расширить международные связи со спортивными организациями других стран.

«Я принимал участие в разработке программы развития физической культуры и спорта для страны, и многие представители других городов взяли этот документ за основу. Считаю, что в это непростое время спортивная площадка может объединить людей. Любые спортивные достижения – это предмет национальной гордости, поэтому нужно создавать больше возможностей для развития спортсменов», - сказал Вадим Гайдамака.