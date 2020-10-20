Невестка Кернеса сообщила о состоянии его здоровья (Факты)

Невестка Геннадия Кернеса Юлия Привалова уверяет, что свекр уже восстановился после коронавирусной инфекции.
Невестка Геннадия Кернеса Юлия Привалова уверяет, что свекр уже восстановился после коронавирусной инфекции. Об этом Юлия заявила, общаясь с подписчиками в Instagram.
«Он в полном здравии, хорошо себя уже чувствует», — заявила Юлия.
Предположения, что Кернес не вернется в Украину и местные выборы придется проводить без него, Привалова называет политическими спекуляциями.
«Спекуляции его оппонентов, которые ничего больше не умеют, кроме того, как врать», — уточнила она.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
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