20.10.2020 08:41

Невестка Кернеса сообщила о состоянии его здоровья (Факты)

Невестка Геннадия Кернеса Юлия Привалова уверяет, что свекр уже восстановился после коронавирусной инфекции.



://t.me/kernes59

Невестка Геннадия Кернеса Юлия Привалова уверяет, что свекр уже восстановился после коронавирусной инфекции. Об этом Юлия заявила, общаясь с подписчиками в Instagram.

«Он в полном здравии, хорошо себя уже чувствует», — заявила Юлия.

Предположения, что Кернес не вернется в Украину и местные выборы придется проводить без него, Привалова называет политическими спекуляциями.

«Спекуляции его оппонентов, которые ничего больше не умеют, кроме того, как врать», — уточнила она.