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20.10.2020  08:41   

Невестка Кернеса сообщила о состоянии его здоровья (Факты)

Невестка Геннадия Кернеса Юлия Привалова уверяет, что свекр уже восстановился после коронавирусной инфекции.


://t.me/kernes59

Невестка Геннадия Кернеса Юлия Привалова уверяет, что свекр уже восстановился после коронавирусной инфекции. Об этом Юлия заявила, общаясь с подписчиками в Instagram.

«Он в полном здравии, хорошо себя уже чувствует», — заявила Юлия.

Предположения, что Кернес не вернется в Украину и местные выборы придется проводить без него, Привалова называет политическими спекуляциями.

«Спекуляции его оппонентов, которые ничего больше не умеют, кроме того, как врать», — уточнила она.

 

Источник:   Факты
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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