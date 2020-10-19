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19.10.2020  17:01   

Игорь Терехов подписал соглашение о сотрудничестве города с Харьковским политехом (ХГС)

Харьковский городской совет и Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» сегодня, 19 октября, подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития города.


// city.kharkov.ua

Документ подписали первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и и.о. ректора НТУ «ХПИ» Евгений Сокол. Соглашение предусматривает взаимодействие в сфере комплексного устойчивого развития Харькова, особенно в сфере повышения энергоэффективности города.

«Энергоэффективность - один из главных вызовов, которые принял город. Осознавая всю важность и необходимость, в этом году в структуре городского совета было создано профильное подразделение - управление энергоэффективности и энергоменеджмента. Содействие устойчивому энергетическому развитию города, уменьшение количества выбросов СО2, смягчение последствий климатических изменений и адаптация к ним - наша основная цель», - отметил Игорь Терехов.

Первый вице-мэр подчеркнул, что наработки НТУ «ХПИ» также будут полезными в таких отраслях, как транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицина.
 
В свою очередь и.о. ректора НТУ «ХПИ» Евгений Сокол  поблагодарил городской совет за сотрудничество и отметил, что подписание соглашения поможет лучше решать задачи, стоящие перед органами местного самоуправления.
 
«Мы подготовили перечень всех тех наработок, которые есть в нашем университете и которые могли бы внедряться в различных сферах жизнедеятельности Харькова. К примеру, наработки кафедры Неразрушающихся средств контроля используются в городе для проверки работы теплоцентралей. Мы будем передавать все фундаментальные технические разработки, для того чтобы они использовались при решении городских задач», - отметил Евгений Сокол.
 
Напомним, что ранее городской совет подписал подобное соглашение с Харьковским национальным университетом городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, договор, соглашение, сотрудничество, хпи, харьков
 
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