19.10.2020 17:01

Игорь Терехов подписал соглашение о сотрудничестве города с Харьковским политехом (ХГС)

Харьковский городской совет и Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» сегодня, 19 октября, подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития города.



// city.kharkov.ua

Документ подписали первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и и.о. ректора НТУ «ХПИ» Евгений Сокол. Соглашение предусматривает взаимодействие в сфере комплексного устойчивого развития Харькова, особенно в сфере повышения энергоэффективности города.

«Энергоэффективность - один из главных вызовов, которые принял город. Осознавая всю важность и необходимость, в этом году в структуре городского совета было создано профильное подразделение - управление энергоэффективности и энергоменеджмента. Содействие устойчивому энергетическому развитию города, уменьшение количества выбросов СО2, смягчение последствий климатических изменений и адаптация к ним - наша основная цель», - отметил Игорь Терехов.



Первый вице-мэр подчеркнул, что наработки НТУ «ХПИ» также будут полезными в таких отраслях, как транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицина.



В свою очередь и.о. ректора НТУ «ХПИ» Евгений Сокол поблагодарил городской совет за сотрудничество и отметил, что подписание соглашения поможет лучше решать задачи, стоящие перед органами местного самоуправления.

«Мы подготовили перечень всех тех наработок, которые есть в нашем университете и которые могли бы внедряться в различных сферах жизнедеятельности Харькова. К примеру, наработки кафедры Неразрушающихся средств контроля используются в городе для проверки работы теплоцентралей. Мы будем передавать все фундаментальные технические разработки, для того чтобы они использовались при решении городских задач», - отметил Евгений Сокол.

Напомним, что ранее городской совет подписал подобное соглашение с Харьковским национальным университетом городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.

