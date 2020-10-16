За 15 октября было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Работы были выполнены: ул. Проскуровская, 1-3, ул. Короленко, 23, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42, ул. Валентиновская (Блюзера), 27-д, ул. Свинаренко, 1, пер. Титаренковский, 22, б-р Нетеченский, 25-30, ул. Зеленая, 1, ул. Зерновая, 53-а, пер. Пластичный, 10, ул. Нижнегиевская, 174, пр. Людвига Свободы, 39, ул. Сумская, 85, ул. Бакулина, 3-а, ул. Пржевальского, 17.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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