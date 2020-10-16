Главная Новости Власть За 15 октября было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах
16.10.2020  10:40   

За 15 октября было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.


://vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Проскуровская, 1-3, ул. Короленко, 23, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42, ул. Валентиновская (Блюзера), 27-д, ул. Свинаренко, 1, пер. Титаренковский, 22, б-р Нетеченский, 25-30, ул. Зеленая, 1, ул. Зерновая, 53-а, пер. Пластичный, 10, ул. Нижнегиевская, 174, пр. Людвига Свободы, 39, ул. Сумская, 85, ул. Бакулина, 3-а, ул. Пржевальского, 17.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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