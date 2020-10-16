Облэнерго формирует мобильные бригады на случай проблем с электричеством на избирательных участках (Харьковоблэнерго)

Специалисты АО "Харьковоблэнерго" проводят тщательную проверку электрических сетей, осуществляющих энергоснабжение мест для голосования на выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских голов.
Сейчас обследовано около 90% всех избирательных участков, количество которых в Харькове и Харьковской области составляет приблизительно 1700 единиц.
Сотрудники распределительных и высоковольтных сетей общества в плановом порядке обнаруживают замечания к работе энергетического оборудования и безотлагательно их устраняют.
По словам технического директора АО "Харьковоблэнерго" Алексея Гануса, на время проведения выборов предусмотрено достаточное количество ремонтных бригад и специальной техники для проведения, в случае необходимости, ремонта энергетического оборудования и восстановления электроснабжения.
"Все оперативно-выездные бригады и дежурные подразделения будут полностью обеспечены материалами, топливом и транспортом", - подчеркнул Алексей Ганус.
Таким образом, 25 октября энергетики обеспечат устойчивое питания избирательных участков для проведения волеизъявления граждан на очередных местных выборах.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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