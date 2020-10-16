16.10.2020 10:20

Облэнерго формирует мобильные бригады на случай проблем с электричеством на избирательных участках (Харьковоблэнерго)

Специалисты АО "Харьковоблэнерго" проводят тщательную проверку электрических сетей, осуществляющих энергоснабжение мест для голосования на выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских голов.



// oblenergo.kharkov.ua

Сейчас обследовано около 90% всех избирательных участков, количество которых в Харькове и Харьковской области составляет приблизительно 1700 единиц.

Сотрудники распределительных и высоковольтных сетей общества в плановом порядке обнаруживают замечания к работе энергетического оборудования и безотлагательно их устраняют.

По словам технического директора АО "Харьковоблэнерго" Алексея Гануса, на время проведения выборов предусмотрено достаточное количество ремонтных бригад и специальной техники для проведения, в случае необходимости, ремонта энергетического оборудования и восстановления электроснабжения.

"Все оперативно-выездные бригады и дежурные подразделения будут полностью обеспечены материалами, топливом и транспортом", - подчеркнул Алексей Ганус.

Таким образом, 25 октября энергетики обеспечат устойчивое питания избирательных участков для проведения волеизъявления граждан на очередных местных выборах.