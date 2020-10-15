15.10.2020 18:22

Игорь Терехов принял участие в открытии нового стадиона на Салтовке (Горсовет)

Открытие реконструированного стадиона состоялось сегодня, 15 октября 2020 года, в Детско-юношеской спортивной школе № 4 (Салтовское шоссе, 147-а).



//city.kharkov.ua

В рамках открытия нового спортивного объекта воспитанники детских спортивных школ района устроили показательные выступления для жителей Московского района. Всего было 20 локаций, которые представляли такие виды спорта, как баскетбол, волейбол, бадминтон, кикбоксинг, черлидинг и другие.

Воспитанников спортивных школ района с открытием стадиона поздравил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

«По инициативе нашего городского головы Геннадия Кернеса мы разработали целую программу по открытию спортивных стадионов в учебных заведениях нашего города. Сегодня открылась еще одна спортивная локация, на которой будут заниматься все жители Московского района. Сейчас мне посчастливилось посмотреть великолепный футбольный поединок шестилетних спортсменов. Верю, что в будущем они обязательно станут настоящими чемпионами. Открытие таких объектов дает старт новым спортивным победам нашего успешного Харькова», – отметил Игорь Терехов.

По случаю праздника первый вице-мэр вручил воспитанникам детских спортивных школ района игровые мячи.

Как сообщил директор Детско-юношеской спортивной школы № 4 Ярослав Ченцов, за этот год школа значительно преобразилась.

«У нас появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, поставили новые теннисные столы, обустроили локации для воркаута. Также мы поменяли ограждение, окна, отремонтировали входную группу и цоколь здания», - рассказал директор школы.

Отметим, что в ДЮСШ №4 работают секции по вольной борьбе, каратэ, сумо, тхэквондо, настольному теннису, футболу, шахматам и шашкам. Занятия проводят 32 тренера, в числе которых - заслуженный работник физической культуры и спорта, пять заслуженных тренеров, «Отличник образования Украины», заслуженный мастер спорта Украины, три мастера спорта международного класса, девять мастеров спорта. Среди воспитанников школы – чемпионы Европы и мира.