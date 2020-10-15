Харьковские прокуроры потянулись в Киев на экзамены в офис, возглавляемый харьковчанкой (ЗиБ)

15 октября 2020 года, более 6 тыс. прокуроров местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов (на правах местных) начали проходить аттестацию.
Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, первый этап аттестации будет проходить с 15 по 30 октября 2020 в Киеве. Прокуроры сдавать экзамен в форме анонимного тестирования с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора. В течение 100 минут они должны ответить на 100 вопросов. К следующему этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки - допускаются прокуроры, набравшие минимальный проходной балл - 70.
Последний этап аттестации - собеседование, а также выполнение ситуационной задачи.
Для обеспечения непрерывности работы местных прокуратур, прокуроры с одной прокуратуры сдают экзамены в разные дни.
Во время аттестации обеспечено соблюдение необходимых карантинных требований.
Для не ленивых день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
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