15.10.2020 12:21

ВИДЕО: Глава ХОГА в прямом эфире устроил бранную перепалку с депутатами по поводу эпидситуации

Жаркий спор, в перемешку с бранью и нервным хлопаньем по столу, заместителя председателя ХОГА Владимира Скоробагача и председателя ХОГА Алексея Кучера произошёл во время очередной сессии облсовета, когда депутата облсовета Булаха обозвали «трутнем».



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Скоробагач, обращаясь к заместителю председателя Харьковской ОГА, руководителю штаба по противодействию коронавируса Тарасу Пастуху, сказал: "Почему вы не скажете, что сегодня утром давали на" скорую "только 8 коек для принятия?».

"У нас просто катастрофическая ситуация, вызванная, я считаю, именно работой Департамента здравоохранения, - сказал Скоробагач. - Кислорода нет. Что вы собираетесь делать? Куда везут людей? Людей оставляют дома, больных, с двусторонним воспалением легких".

Он отметил, что людям нужна помощь прямо сейчас, а не в будущем.

"Работа провалена, однозначно. И все, что вы говорите в будущем будете делать, - это все херня чистой воды. Отписка. Я считаю, что нужно принимать решительные меры, создать штаб. Пусть его возглавит губернатор нашей области", - сказал Скоробагач, обращаясь к Пастуху.

После этого слово взял Кучер и обратился к Скоробагачу: "Херня это вы сейчас городите. Потому что никаких нет абсолютно конкретных примеров, которые говорили о том, что у нас в департаменте хаос. Конкретные прошу примеры".

"Что вы делали 5 лет, чтобы была другая ситуация? Нихера ни делали вместе с Булахом на пару. Теперь вы начинаете здесь кому-то предъявлять претензии", - повышенным тоном сказал Кучер.

После этого Скоробагач встал с места и подошел к Кучеру. Разговор перешел на крики и брань. Далее Кучер назвал трутнем депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха.

Заявление было встречено одобрительными хлопками части депутатского корпуса.

Спор удалось погасить председателю облсовета Сергею Чернову.