Главная Новости Власть В Харькове спецподразделение полиции получит новое снаряжение и беспилотник (ХОГА)
15.10.2020  11:44   

В Харькове спецподразделение полиции получит новое снаряжение и беспилотник (ХОГА)

В Харьковской области подразделение полиции особого назначения «КОРД» получит из облбюджета 1 млн грн


://facebook.com

15 октября Харьковский облсовет принял внесении изменений в комплексную региональную Программу обеспечения общественной безопасности и порядка и противодействия преступности на территории Харьковской области на 2020-2022 годы, сообщили  в пресс-службе областного совета.

Дополнительное финансирование в размере 1 млн грн подразделения полиции особого назначения "КОРД" обусловлено сложной криминогенной ситуацией, отметили в облсовете. За принятие решения проголосовали 67 депутатов.

На выделенные средства приобретут средства бронезащиты, тактическое снаряжение и снаряжение для штурмового альпинизма, а также беспилотный летательный аппарат.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  полиция, харьков, обеспечение, беспилотник
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.10 Криминал и происшествия На Харьковщине исчезла 38-летняя женщина - полиция просит о помощи (ГУ НП в Харьковской области) 15.10 Криминал и происшествия На Новых Домах сбили мотоциклиста (Соцсети) 15.10 Криминал и происшествия На Харьковщине водитель Hyundai насмерть сбил женщину возле железнодорожной станции (сводка ХОГА)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 