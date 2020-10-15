15.10.2020 11:44

В Харькове спецподразделение полиции получит новое снаряжение и беспилотник (ХОГА)

В Харьковской области подразделение полиции особого назначения «КОРД» получит из облбюджета 1 млн грн



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15 октября Харьковский облсовет принял внесении изменений в комплексную региональную Программу обеспечения общественной безопасности и порядка и противодействия преступности на территории Харьковской области на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе областного совета.

Дополнительное финансирование в размере 1 млн грн подразделения полиции особого назначения "КОРД" обусловлено сложной криминогенной ситуацией, отметили в облсовете. За принятие решения проголосовали 67 депутатов.

На выделенные средства приобретут средства бронезащиты, тактическое снаряжение и снаряжение для штурмового альпинизма, а также беспилотный летательный аппарат.