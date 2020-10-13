13.10.2020 14:14

В горсовете опровергли фейк о том, что подпись Геннадия Кернеса в документах не подлинна (Горсовет)

Политические оппоненты действующего мэра на выборах городского головы использовали грязные технологии для распространения лживой информации о том, что подпись Геннадия Кернеса на документах, поданных в ЦИК, не подлинная.



://city.kharkov.ua

Об этом 13 октября сообщил журналистам директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«Мы знаем, что одной малоизвестной и малопопулярной политической силой готовится очередной «информационный вброс» накануне выборов. Заключаться он будет в том, что подпись Геннадия Кернеса на документах, поданных в ЦИК Блоком Кернеса «Успешный Харьков» и документах на должность городского головы, ненастоящая. Это ложь. Подпись настоящая. Геннадий Кернес все необходимые документы подготовил еще в конце августа. Также вчера появился очередной «вброс» о состоянии здоровья Геннадия Адольфовича от одного из кандидатов на пост мэра Харькова. Мол, у него есть точная информация, что состояние здоровья Геннадия Кернеса плохое и к выборам в город он не вернется. Мы не понимаем, на каких основаниях этот кандидат делает такие выводы. Мы настаиваем на том, что никакой информации посторонний человек из берлинской клиники «Шарите» получить не может. Во-первых, это поставит под удар репутацию самой клиники. Во-вторых, грозит уголовным преследованием на территории Германии и довольно серьезным наказанием. Ждем скорейшего возвращения мэра Геннадия Кернеса», - отметил Юрий Сидоренко.