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12.10.2020  19:33   

Игорь Терехов: Мы будем ужесточать меры, выделять средства, помогать нашим врачам (Горсовет)

В Харькове выделят дополнительные средства на борьбу с коронавирусом.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 12 октября 2020 года, во время рабочего совещания, посвященного усилению противоэпидемических мер на территории города, сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
 
По ее словам, в Харькове зарегистрировано почти 17 тыс. людей, которые заразились COVID-19. При этом 10 тыс. находятся дома под надзором врачей, чуть более 6 тыс. - выздоровели, почти 1 тыс. пациентов находится на стационарном лечении в трех областных и четырех городских больницах.
 
Как сообщила Светлана Горбунова-Рубан, в городских больницах №13, 17 и 25 к 254-м койкам подводится кислородная трасса, что значительно увеличит эффективность лечения. При этом есть возможность в больницах №3, 28 и 31 развернуть по 120 коек, но на обеспечение их кислородом понадобится 10 млн грн. Также 3 млн грн были направлены на закупку медикаментов, но чтобы закрыть этот вопрос до конца года, необходимо еще 5 млн.
 
По всем финансовым вопросам первый заместитель городского головы Игорь Терехов поручил сформировать бюджетные запросы на следующую сессию горсовета.
 
«Все, что сейчас происходит, - это результат бездарной реформы медицины в нашей стране. Сейчас ситуация такова, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Нам надеяться не на кого, поскольку Национальная служба здоровья нас зачастую не слышит. Поэтому мы сейчас берем ответственность на себя: будем ужесточать меры, будем выделять средства, будем помогать нашим врачам и другим работникам, которые находятся в зоне риска», - отметил Игорь Терехов.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  терехов, коронавирус, харьков, выделение средств, карантин
 
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