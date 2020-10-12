12.10.2020 19:33

Игорь Терехов: Мы будем ужесточать меры, выделять средства, помогать нашим врачам (Горсовет)

В Харькове выделят дополнительные средства на борьбу с коронавирусом.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 12 октября 2020 года, во время рабочего совещания, посвященного усилению противоэпидемических мер на территории города, сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, в Харькове зарегистрировано почти 17 тыс. людей, которые заразились COVID-19. При этом 10 тыс. находятся дома под надзором врачей, чуть более 6 тыс. - выздоровели, почти 1 тыс. пациентов находится на стационарном лечении в трех областных и четырех городских больницах.

Как сообщила Светлана Горбунова-Рубан, в городских больницах №13, 17 и 25 к 254-м койкам подводится кислородная трасса, что значительно увеличит эффективность лечения. При этом есть возможность в больницах №3, 28 и 31 развернуть по 120 коек, но на обеспечение их кислородом понадобится 10 млн грн. Также 3 млн грн были направлены на закупку медикаментов, но чтобы закрыть этот вопрос до конца года, необходимо еще 5 млн.

По всем финансовым вопросам первый заместитель городского головы Игорь Терехов поручил сформировать бюджетные запросы на следующую сессию горсовета.

«Все, что сейчас происходит, - это результат бездарной реформы медицины в нашей стране. Сейчас ситуация такова, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Нам надеяться не на кого, поскольку Национальная служба здоровья нас зачастую не слышит. Поэтому мы сейчас берем ответственность на себя: будем ужесточать меры, будем выделять средства, будем помогать нашим врачам и другим работникам, которые находятся в зоне риска», - отметил Игорь Терехов.