Экзамены для харьковских прокуроров: опубликовано поименный график (Генпрокуратура)

Как сообщил Офис Генерального прокурора, график будо утвержден решением первой, второй, третьей и четвертой кадровых комиссий областных прокуратур по аттестации прокуроров местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов (на правах местных), передает «Закон и Бизнес» .

Тестирование пройдут в помещении культурного центра «М82», г. Киев, ул. Межигорская, 82.

Согласно графику, начнутся экзамены 15 октября и продлятся до 30 октября, кроме выходных.

Каждый день тестирования будут проходить три группы по 180 человек в каждой.

Для каждой группы предусмотрено 45 минут на регистрацию, 15 минут на инструктаж. Само тестирование будет длиться 1 год.40 мин.

Тестирование первых групп стартуют в 8 утра.

Скачать график можно на сайте Офиса Генерального прокурора по ссылке .

Ранее, стал известен перечень тестовых вопросов для прохождения аттестации прокуроров местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов (на правах местных)