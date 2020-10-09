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09.10.2020  17:08   

Экзамены для харьковских прокуроров: опубликовано поименный график (Генпрокуратура)

Утвержден график сдачи экзамена для прокуроров местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов. Экзамены продлятся две недели.


Экзамен для прокуроров / ФОТО Укринформ

Как сообщил Офис Генерального прокурора, график будо утвержден решением первой, второй, третьей и четвертой кадровых комиссий областных прокуратур по аттестации прокуроров местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов (на правах местных), передает «Закон и Бизнес» .

Тестирование пройдут в помещении культурного центра «М82», г. Киев, ул. Межигорская, 82.

Согласно графику, начнутся экзамены 15 октября и продлятся до 30 октября, кроме выходных.

Каждый день тестирования будут проходить три группы по 180 человек в каждой.

Для каждой группы предусмотрено 45 минут на регистрацию, 15 минут на инструктаж. Само тестирование будет длиться 1 год.40 мин.

Тестирование первых групп стартуют в 8 утра.

Скачать график можно на сайте Офиса Генерального прокурора по ссылке .

Ранее, стал известен перечень тестовых вопросов для прохождения аттестации прокуроров местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов (на правах местных)

 

Источник:   Генеральная прокуратура
 Тэги:  прокурор, харьков, венедиктова, экзамены, тестирование
 
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