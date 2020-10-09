Экзамены для харьковских прокуроров: опубликовано поименный график (Генпрокуратура)

Утвержден график сдачи экзамена для прокуроров местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов. Экзамены продлятся две недели.
Как сообщил Офис Генерального прокурора, график будо утвержден решением первой, второй, третьей и четвертой кадровых комиссий областных прокуратур по аттестации прокуроров местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов (на правах местных), передает «Закон и Бизнес» .
Тестирование пройдут в помещении культурного центра «М82», г. Киев, ул. Межигорская, 82.
Согласно графику, начнутся экзамены 15 октября и продлятся до 30 октября, кроме выходных.
Каждый день тестирования будут проходить три группы по 180 человек в каждой.
Для каждой группы предусмотрено 45 минут на регистрацию, 15 минут на инструктаж. Само тестирование будет длиться 1 год.40 мин.
Тестирование первых групп стартуют в 8 утра.
Скачать график можно на сайте Офиса Генерального прокурора по ссылке .
Ранее, стал известен перечень тестовых вопросов для прохождения аттестации прокуроров местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов (на правах местных)
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В выходные будет прохладнее, чем на неделе. Синоптики обещают небольшой дождь.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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