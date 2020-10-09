Инспекторы отчитались по результатам проверок по соблюденюи карантина в Харкове

Инспекторы Госпотребслужбы о выполнении Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по предотвращению возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.
По состоянию на 01.10.2020 специалистами Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления проведено комиссионные проверки 349 объектов централизованного и 2719 объектов децентрализованного водоснабжения, 46 объектов водоотведения.
Нарушения выявлены на 191 объекте централизованного и на 2137 объектах децентрализованного водоснабжения, а также на 7 объектах водоотведения.
За выявленных нарушений санитарного законодательства выдано 261 предписание об устранении выявленных нарушений и 129 ответственных лиц привлечены к административной ответственности.
Инициировано проведение 19 заседаний местных комиссий техногенно-экологической безопасности по рассмотрению вопроса обеспечения населения районов области качественным питьевым водоснабжением и 1 заседание региональной комиссии техногенно-экологической безопасности на котором был рассмотрен вопрос «О состоянии обеспечения населения Харьковской области питьевой водой гарантированного качества».
Проведение мероприятий по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 продолжается.
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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