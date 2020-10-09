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09.10.2020  14:15   

Инспекторы отчитались по результатам проверок по соблюденюи карантина в Харкове

Инспекторы Госпотребслужбы о выполнении Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по предотвращению возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.


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По состоянию на 01.10.2020 специалистами Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления проведено комиссионные проверки 349 объектов централизованного и 2719 объектов децентрализованного водоснабжения, 46 объектов водоотведения.

Нарушения выявлены на 191 объекте централизованного и на 2137 объектах децентрализованного водоснабжения, а также на 7 объектах водоотведения. 

За выявленных нарушений санитарного законодательства выдано 261 предписание об устранении выявленных нарушений и 129 ответственных лиц привлечены к административной ответственности. 

Инициировано проведение 19 заседаний местных комиссий техногенно-экологической безопасности по рассмотрению вопроса обеспечения населения районов области качественным питьевым водоснабжением и 1 заседание региональной комиссии техногенно-экологической безопасности на котором был рассмотрен вопрос «О состоянии обеспечения населения Харьковской области питьевой водой гарантированного качества».

Проведение мероприятий по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 продолжается.

Источник:   Госпотребслужба
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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