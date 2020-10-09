09.10.2020 14:15

Инспекторы отчитались по результатам проверок по соблюденюи карантина в Харкове

Инспекторы Госпотребслужбы о выполнении Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по предотвращению возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.



://facebook.com

По состоянию на 01.10.2020 специалистами Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления проведено комиссионные проверки 349 объектов централизованного и 2719 объектов децентрализованного водоснабжения, 46 объектов водоотведения.

Нарушения выявлены на 191 объекте централизованного и на 2137 объектах децентрализованного водоснабжения, а также на 7 объектах водоотведения.

За выявленных нарушений санитарного законодательства выдано 261 предписание об устранении выявленных нарушений и 129 ответственных лиц привлечены к административной ответственности.

Инициировано проведение 19 заседаний местных комиссий техногенно-экологической безопасности по рассмотрению вопроса обеспечения населения районов области качественным питьевым водоснабжением и 1 заседание региональной комиссии техногенно-экологической безопасности на котором был рассмотрен вопрос «О состоянии обеспечения населения Харьковской области питьевой водой гарантированного качества».

Проведение мероприятий по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 продолжается.