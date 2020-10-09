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09.10.2020  08:33   

Харьков на базе ХТЗ планирует производить свои трамваи, – Игорь Терехов (ВИДЕО)

В Харькове хотят производить собственные трамваи, чтобы полностью обновить парк городского электротранспорта.


//izvestia.kharkov.ua

Об этом заявил первый вице-мэр Игорь Терехов на встрече с коллективом Харьковского тракторного завода.

Главная задача, подчеркнул первый вице-мэр, полное обновление подвижного состава городского трамвайного автопарка.
 
«Для нас очень важно, чтобы именно в Харькове собирался трамвай. Трамвай совершенно нового поколения. И сегодня мы провели переговоры с ХТЗ. И мы считаем, что возможно собирать трамваи на базе ХТЗ. Мы получим уникальную возможность обновить подвижной состав горэлектротранспорта современными новыми трамваями. К сожалению, трамваи, которые выпускаются за границей, очень дорогие для нас. Мы не можем позволить себе закупать трамваи импортного производства. Но мы можем позволить себе делать, изготавливать трамваи здесь, – харьковские трамваи, которые не будут уступать ни по качеству, ни по динамике именно импортным трамваям. И мы можем запускать эти трамваи на линии. Конечно, в приоритете хотим, чтобы сначала переоснастить весь город Харьков. А потом уже выпускать эти трамваи на другие города», – рассказал Игорь Терехов.

Тэги:  терехов, трамвай, встреча, хтз, харьков
 
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