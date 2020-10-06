Харьковчане в больницах и на самоизоляции смогут проголосовать на выборах - министр Степанов (УНН)

Люди, которые находятся на самоизоляции или в больницах смогут проголосовать на выборах-2020 с помощью выездных бригад, которых обеспечат средствами защиты за счет горсовета.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Люди, которые находятся на самоизоляции могут подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы, которая идет перед выборами, чтобы к ним приехала соответствующая бригада, и они смогли проголосовать. Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать в больницах также с помощью выездных бригад ", - отметил он.
Степанов отметил, что обеспечение противоэпидемическими средствами избирательных участков будет происходить за счет местных бюджетов.
"То, что касается обеспечения избирательных участков антисептиками или масками членов избирательной комиссии, то все это происходит за счет местных бюджетов, на которые возложено проведение выборов", - добавил глава Минздрава.
Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
влажность:
давление:
ветер: