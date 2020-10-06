06.10.2020 11:44

Харьковчане в больницах и на самоизоляции смогут проголосовать на выборах - министр Степанов (УНН)

Люди, которые находятся на самоизоляции или в больницах смогут проголосовать на выборах-2020 с помощью выездных бригад, которых обеспечат средствами защиты за счет горсовета.



Степанов ФОТО: УНН

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Люди, которые находятся на самоизоляции могут подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы, которая идет перед выборами, чтобы к ним приехала соответствующая бригада, и они смогли проголосовать. Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать в больницах также с помощью выездных бригад ", - отметил он.

Степанов отметил, что обеспечение противоэпидемическими средствами избирательных участков будет происходить за счет местных бюджетов.

"То, что касается обеспечения избирательных участков антисептиками или масками членов избирательной комиссии, то все это происходит за счет местных бюджетов, на которые возложено проведение выборов", - добавил глава Минздрава.