Харьковский городской совет и Департамент по делам семьи, молодежи и спорта городского совета выражают соболезнования близким и родственникам в связи со смертью участника марафона Евгения Колерова.
Как сообщили в департаменте, трагическое событие произошло во время Харьковского международного марафона, который состоялся 3-4 октября.
На дистанции 21,1 км бегун Евгений Колеров потерял сознание. Парень из команды организаторов пытался сделать все, чтобы помочь спортсмену, и «скорая» прибыла на место через несколько минут, его реанимировали. Но в больнице спортсмен умер.
Городской совет соболезнует близким Евгения и оказывает всю необходимую помощь.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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