05.10.2020 10:06

Горсовет оказывает помощь семье погибшего спортсмена (ХГС)

Харьковский городской совет и Департамент по делам семьи, молодежи и спорта городского совета выражают соболезнования близким и родственникам в связи со смертью участника марафона Евгения Колерова.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в департаменте, трагическое событие произошло во время Харьковского международного марафона, который состоялся 3-4 октября.

На дистанции 21,1 км бегун Евгений Колеров потерял сознание. Парень из команды организаторов пытался сделать все, чтобы помочь спортсмену, и «скорая» прибыла на место через несколько минут, его реанимировали. Но в больнице спортсмен умер.



Городской совет соболезнует близким Евгения и оказывает всю необходимую помощь.