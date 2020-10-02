Главная Новости Власть Заявление Харьковского городского совета о состоянии здоровья городского головы (Горсовет)
02.10.2020  12:00   

Заявление Харьковского городского совета о состоянии здоровья городского головы (Горсовет)

Харьковский городской совет и его исполнительный комитет со всей ответственностью заявляют: жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет.


://city.kharkov.ua

Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая вчера вечером харьковские паблики и соцсети, - не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за должность городского головы на предстоящих выборах.

Геннадий Кернес проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Отделение, в котором находится Харьковский городской голова, имеет четкий регламент своей работы, который не предусматривает у пациента и тех, кто его навещает, никаких гаджетов. Именно этим объяснятся отсутствие какого-либо видеообращения Геннадия Кернеса к горожанам.

Несколько дней назад профессор клиники Норберт Сутторп дал официальные разъяснения относительно здоровья Геннадия Кернеса. «Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление», - говорится в официальном письме профессора.

Акцентируем внимание на том, что клиника «Шарите» является одним из лучших лечебных заведений мира, которое никогда не ставит свою репутацию под удар сокрытием или фальсификацией информации о здоровье своего пациента.

Призываем всех харьковчан, представителей СМИ и администраторов пабликов в соцсетях не распространять фейки о здоровье Геннадия Кернеса.

Источник:   ХГС
 Тэги:  кернес, выборы, харьков, мэр, злдоровье, заявление
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.09 Медицина Инспекторы Госпотребслужбы обнародовали результаты контроля за соблюдением карантинных мероприятий в Харьковской области (ГОСПОТРЕБСЛУЖБА) 28.09 Образование Геннадий Кернес поздравил харьковских педагогов с профессиональным праздником 28.09 Власть Геннадий Кернес прокомментировал выдвижение в мэры Добкина как не дружеский жест (СТРАНА)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 