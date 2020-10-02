02.10.2020 12:00

Заявление Харьковского городского совета о состоянии здоровья городского головы (Горсовет)

Харьковский городской совет и его исполнительный комитет со всей ответственностью заявляют: жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет.



://city.kharkov.ua

Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая вчера вечером харьковские паблики и соцсети, - не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за должность городского головы на предстоящих выборах.



Геннадий Кернес проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Отделение, в котором находится Харьковский городской голова, имеет четкий регламент своей работы, который не предусматривает у пациента и тех, кто его навещает, никаких гаджетов. Именно этим объяснятся отсутствие какого-либо видеообращения Геннадия Кернеса к горожанам.



Несколько дней назад профессор клиники Норберт Сутторп дал официальные разъяснения относительно здоровья Геннадия Кернеса. «Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление», - говорится в официальном письме профессора.



Акцентируем внимание на том, что клиника «Шарите» является одним из лучших лечебных заведений мира, которое никогда не ставит свою репутацию под удар сокрытием или фальсификацией информации о здоровье своего пациента.



Призываем всех харьковчан, представителей СМИ и администраторов пабликов в соцсетях не распространять фейки о здоровье Геннадия Кернеса.