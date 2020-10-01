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01.10.2020  13:58   

В Украине появился новый праздник – День теробороны (Офис Президента)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о Дне территориальной обороны Украины, который будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.


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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Указе № 417/2020 говорится, что День территориальной обороны Украины Глава государства установил учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций

Согласно указу, он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

«Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Справка. Батальоны территориальной обороны начали формировать в областях Украины в апреле 2014 года. Их функциями были охрана госграницы, стратегически важных объектов, а также обеспечения деятельности органов государственного управления.

Тэги:  день теробороны, указ, праздник, зеленский, подписал
 
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