В Украине появился новый праздник – День теробороны (Офис Президента)

01.10.2020 13:58

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о Дне территориальной обороны Украины, который будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Указе № 417/2020 говорится, что День территориальной обороны Украины Глава государства установил учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций

Согласно указу, он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

«Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины», – подчеркнул Владимир Зеленский.