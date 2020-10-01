Верховная Рада ушла на карантин из-за COVID-19 (Корреспондент)

Нардепы внесли изменения в календарный план проведения четвертой сессии. Следующее пленарное заседание назначено на 20 октября.
Верховная Рада ушла на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19 среди народных депутатов. За соответствующий проект постановления №4171 проголосовал 281 народный избранник в среду, 30 сентября.
"Внести изменения в календарный план проведения четвертой сессии Верховной рады Украины девятого созыва... о работе в октябре 2020 года", – указано в постановлении.
Указано, что 1, 2, 5-9 октября нардепы будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах.
"Неделя с 19 по 23 октября: 19 октября – работа с избирателями, 20 октября – пленарное заседание, 21, 22, 23 октября – работа с избирателями", – говорится в постановлении.
Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Рада может уйти на карантин из-за роста инфицированных народных депутатов. За последние дни заболели до 10 человек как в сессионном зале, так и в Аппарате Рады.
Напомним, 29 сентября стало известно, что пятый президент Украины и нардеп Петр Порошенко заболел коронавирусом. Также заражение коронавирусом подтвердили у нардепа Жана Беленюка.
Кроме того, нардеп и глава партии Голос Кира Рудык заболела коронавирусом.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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