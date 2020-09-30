30.09.2020 13:13

Харьков начал реализацию совместного со Словакией международного проекта (Горсовет)

Харьковский городской совет во взаимодействии с муниципалитетом города Кошице (Словацкая Республика) и Посольством Словацкой Республики в Украине начал работу над реализацией грантового проекта по международному сотрудничеству.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, проект «Города в расширенном европейском пространстве: общее развитие потенциала государственных учреждений путем словацко-украинского трансграничного сотрудничества и повышение добропорядочности в государственных делах (CEEA)» призван укрепить потенциал украинского государства для вступления в ЕС через конкретные сферы развития деловой инфраструктуры.

Целью проекта является развитие трансграничного институционального сотрудничества между государственными учреждениями в сфере надлежащего управления, повышение осведомленности правительственных и харьковских государственных служащих в Украине по прозрачности государственного управления, а также передача опыта партнеров из Словакии и Норвегии; поддержка долгосрочной деятельности и устойчивое сотрудничество между государственными учреждениями соседних регионов Словакии и Украины, передача подходов и опыта в области климатической и экологической политики, обмен опытом и развитие потенциала.



Проект планируется реализовать в Кошицком регионе Словацкой Республики, в Закарпатской и Харьковской областях Украины в сотрудничестве с городом Киркенес (Норвегия).

В рамках проекта, в частности, планируется провести форум по вопросам культуры, образования, экономики и безопасности «TRIANGLE FORUM» (в трех городах - Кошице, Ужгороде и Харькове). Пройдет конференция под названием «Словацкие дни в Харькове», где будут рассмотрены вопросы целостности и подотчетности государственного управления в ЕС, Словакии и Украины, деятельность в рамках проекта трансграничного сотрудничества со Словакией и Норвегией и другими странами ЕС. Также в Харькове планируется создать «Украинско-Словацкий дом», который станет центром сотрудничества в различных сферах между Харьковом и Словакией и другими регионами, заинтересованными в налаживании и развитии такого сотрудничества. Проект финансируется на средства гранта.



Напомним, Департамент международного сотрудничества во взаимодействии с муниципалитетом города Кошице (Словацкая Республика) и Посольством Словацкой Республики в Украине, с которым был подписан Меморандум о сотрудничестве, разработал и подал соответствующую заявку на участие в грантовом проекте. В конце июля этого года заявка победила в конкурсе «Гранты Европейского экономического пространства 2014 - 2021 гг.».