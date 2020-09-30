30.09.2020 11:26

Городской совет объявляет конкурс социальных проектов (ХГС)

Управление по социальным вопросам Департамента социальной политики с 1 октября объявляет конкурс социальных проектов (мероприятий), разработанных общественными организациями социальной направленности.



// city.kharkov.ua

Конкурс проводится в рамках реализации Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2021-2025 гг. Общественные инициативы будут реализованы в 2021 году за счет городского бюджета.

Цель конкурса - развитие партнерства с институтами гражданского общества социальной направленности и привлечение их к решению социальных проблем целевых групп населения города Харькова, предоставление социальных услуг в соответствии с определенными приоритетными направлениями.



Конкурсные предложения могут подавать институты гражданского общества (ИГО) социальной направленности, которые являются юридическими лицами и зарегистрированы не позднее чем за шесть месяцев до объявления проведения конкурса. ИГО может подавать на конкурс несколько конкурсных предложений.



Инициативы, которые подаются на конкурс, должны быть направлены на решение следующих приоритетных задач:

- внедрение инновационных социальных технологий по реабилитации и адаптации в общество людей с инвалидностью;

- развитие городской сети раннего вмешательства для оказания услуг детям с нарушениями развития и семьям, которые их воспитывают;

- предоставление социальной помощи и поддержки ветеранам войны;

- сопровождение людей с инвалидностью с целью обеспечения их жизнедеятельности;

- предоставление социально-психологической поддержки и консультационное сопровождение семей;

- организация оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола, в т.ч. экстренного реагирования;

- оказание помощи бездомным и беспризорным гражданам;

- социально-психологическая помощь и поддержка социально уязвимых слоев населения территориальной громады, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (в том числе зависимых от психоактивных веществ);

- оказание правовой помощи социально уязвимым слоям населения;

- осуществление мероприятий по повышению качества предоставления социальных услуг;

- социальная реабилитация и привлечение пожилых людей к активному участию в общественной жизни города.



Проекты (мероприятия) могут включать такие виды деятельности: предоставление социальных услуг, проведение семинаров, конференций, круглые столы и т.д. (с учетом норм действующего законодательства, в т.ч. требований к карантинным мероприятиям с целью предотвращения распространения COVID-19) и др.



Конкурсное предложение должно быть подготовлено на государственном языке и содержать такие документы: заявление об участии в конкурсе; аппликационная форма (описание социального проекта (мероприятия) и смету расходов; информацию о деятельности института гражданского общества и другую дополнительную информацию.



Конкурсное предложение (со всеми подписями и печатями) необходимо подать до 16:00 2 ноября на электронный адрес: [email protected] (в формате PDF и Microsoft Word).



Представителей организаций при разработке проектов просят учитывать нормы действующего законодательства, в т.ч. требования к карантинным мероприятиям с целью предотвращения распространения COVID-19. Также условиями конкурса предусматривается, что ответственность за достоверность информации, содержащейся в конкурсном предложении, несет участник.



Отметим, что объем финансирования одного проекта составляет до 100 тыс. грн. Кроме того, должно быть предусмотрено софинансирование в размере не менее 15% собственного взноса института гражданского общества.



С более подробной информацией об оформлении конкурсного предложения и Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.