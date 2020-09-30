ФОТО: Игорь Терехов встретился с родительским активом Основянского района (ХГС)

Встреча первого заместителя городского головы Игоря Терехова и руководителей сферы образования города с родителями воспитанников детсадов и учащихся школ Основянского района состоялась 29 сентября в Харьковской общеобразовательной школе №53.
На таких мероприятиях, уже ставших традиционными, родители могут обратиться к городской власти с любой просьбой об улучшении материально-технического состояния учебного учреждения, ремонте и пр.
На этой встрече представители родительских комитетов озвучили разные проблемы и просьбы. Например, родители учеников школы №53 попросили отремонтировать ограждение вокруг учебного учреждения, а детского сада №122 - провести в нем видеонаблюдение. С просьбой об асфальтировании территории обратились из детсадов №349 и 441. Также на следующий год запланировано строительство спортивных площадок, стадионов и футбольных полей в школах №7, 41, в детском саду №345. Родители учеников гимназии №12 попросили внедрить в учебном учреждении систему пропусков, а школа №120 интересовалась возможностью льготного кредитования для приобретения жилья бюджетникам.
Кроме этого, родители просили нанести разметку пешеходных переходов возле некоторых детсадов и обустроить рядом с ними парковку. Также прозвучали проблемные вопросы, которые касались бесплатного питания в летних лагерях детей участников АТО, детей-переселенцев.
Подводя итоги встречи, Игорь Терехов отметил, что некоторые просьбы будут выполнены в этом году, а более глобальные проекты - в следующем.
«Многие вопросы также были связаны с обеспечением жизнедеятельности микрорайона в целом. В приоритете - подача горячей воды и своевременная подача тепла, а также асфальтирование тротуаров и проезжей части. Что касается системы образования, то вопросы, которые поднимались, касались создания спортивных локаций. И это прекрасно, ведь сегодня родители думают о здоровье своих детей. Мы договорились, что в бюджете на следующий год будут предусмотрены средства на эти цели», - подчеркнул Игорь Терехов.
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
влажность:
давление:
ветер: