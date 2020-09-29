29.09.2020 19:58

Игорь Терехов принял участие в награждении учителей Шевченковского района (Горсовет)

Прием по случаю предстоящего Дня учителя прошел сегодня, 29 сентября 2020 года, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Первый вице-мэр Игорь Терехов поздравил педагогов, которые работают в школах и детских садах Шевченковского района. Он отметил, что их учебные учреждения занимают лидирующие позиции в сфере образования Харькова.

«Каждый из нас помнит своего первого учителя, классного руководителя, любимых педагогов. Мы благодарны вам за знания, опыт и поддержку. Потом с волнением доверяем вам своих детей, переживая, как у них сложатся отношения с вами и другими детьми, с какими оценками, эмоциями они будут возвращаться из школы и какой багаж знаний они получат. У нас очень разные семьи и ученики, и многое зависит от вас, но вы справляетесь и находите баланс. Преклоняюсь перед вашей сложной работой! Благодаря вам мы будем жить в красивом и успешном городе Харькове. Желаю вам мирного неба, здоровья, счастья, душевного равновесия и благополучия вашим родным», - отметил Игорь Терехов.

За высокий профессионализм, плодотворный труд, весомый личный вклад в воспитание подрастающего поколения первый вице-мэр вручил лучшим педагогам Почетную грамоту исполнительного комитета Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.

От имени учителей к присутствующим обратилась заместитель директора по учебно-воспитательной работе УВК №179 Елена Плотникова.

«Мы понимаем ответственность за результаты нашей работы и все свои усилия направляем на рост образовательного имиджа нашего города. Спасибо за внимание к педагогам нашего района. Мы поддерживаем все начинания, которые реализуют в городе по инициативе городской власти и городского головы Геннадия Кернеса», - отметила Елена Плотникова.

Также накануне профессионального праздника для педагогов выступили харьковские артисты.

Отметим, что в Шевченковском районе около 22 тыс. детей посещают 71 учреждение образования. В прошлом году учащиеся района завоевали 184 награды на областных и 11 – на всеукраинских ученических турнирах.